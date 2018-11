Conheça a lista dos convocados do Marítimo para o dérbi com o Nacional

Tal como havia avançado o DIÁRIO na edição impressa desta sexta-feira (9 de Novemrbo), os madeirenses Danny e Rúben Ferreira ficaram hoje de fora da convocatória do Marítimo para o dérbi com o Nacional, no sábado, para a 10.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O médio ofensivo foi expulso na ronda anterior, na qual os ‘verde rubros’ perderam com o FC Porto, por 2-0, e vai cumprir o primeiro de dois jogos de suspensão, enquanto o lateral-esquerdo está a contas com uma lesão na perna esquerda, que já o tinha afastado do encontro com os ‘dragões’.

Nanu é a novidade na lista de 18 convocados, da qual saíram ainda Everton e Aloísio Soares.

O Marítimo, 12.º classificado com 10 pontos, defronta o Nacional, 18.º e último seis, na Choupana, no sábado, com o apito inicial marcado para as 18:00.

Eis a lista dos 18 convocados do Marítimo:

- Guarda-redes: Charles e Amir.

- Defesas: Bebeto, Nanu, Zainadine, Marcão, Lucas Áfrico e Fábio China.

- Médios: Vukovic, Fabrício, Jean Cléber e Correa.

- Avançados: Edgar Costa, Ibson, Barrera, Ricardo Valente, Joel e Rodrigo Pinho.