O Benfica caba de perder com o Belenenses, no Estádio nacional, por 2-0, num jogo a contar para oita jornada da I Liga de futebol.

Com esta derrota, o Benfica perde também a oportunidade de assumir a liderança isolada do campeonato, depois do empate do braga, ontem, frente ao Guimarães.

Marcaram Eduardo Henrique (36m) e Keita (42).