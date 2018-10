Barcelona goleia Madrid por 5-1 em clássico sem Messi e Ronaldo

Barcelona e Real Madrid enfrentaram-se, este domingo, em Camp Nou, num jogo da 10ª jornada do Campeonato Espanhol, com a equipa da casa a golear o seu maior rival, por 5-1.

Três golos de Suárez, um de Philippe Coutinho e outro de Arturo Vidal, asseguraram a liderança do clube catalão na La Liga, com 21 pontos, mais dois que o Atlético de Madrid.

A derrota, a quarta nos últimos cinco jogos, ‘atira’ o Real Madrid para o ‘modesto’ nono lugar, com 14 pontos.

Com Cristiano Ronaldo na Juventus e Messi lesionado, devido a uma fractura no braço, este ‘El Clásico’ foi o primeiro desde 2007 sem os principais protagonistas do futebol mundial.

A mais recente goleada num clássico de ‘La Liga’ remontava à época 2015/16, quando, em Novembro de 2015, os catalães foram vencer a Madrid, por 4-0, e a última vez que o FC Barcelona tinha marcado cinco golos contra o Real Madrid aconteceu na temporada 2010/11, quando derrotou os ‘blancos’, então comandados por José Mourinho, por 5-0.