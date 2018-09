A Força Aérea Portuguesa, através da tripulação de alerta no arquipélago da Madeira, realizou hoje o transporte de três pessoas do Porto Santo para a Madeira.

No total, foi mais de uma hora de voo entre as duas ilhas, repartida por duas missões de transporte.

No aeroporto madeirense já se encontravam as ambulâncias para realizar o transporte destes utentes para as respectivas unidades de saúde.