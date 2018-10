Choque em cadeia envolve quatro carros e ‘entope’ via rápida

Um choque em cadeia envolvendo quatro veículos ocorreu há instantes na via rápida, pouco depois do nó da Boa Nova, no sentido Funchal-Santa Cruz, provocando o congestionamento no trânsito, com as filas até São Martinho.

As informações neste momento são ainda escassas, contudo, segundo foi possível apurar, o acidente ocorreu na via da esquerda (de ultrapassagem) a cerca de 100 metros após o nó da Boa Nova, provocando avultados danos materiais nas quatro viaturas envolvidas e um número não apurado de feridos.

No sentido contrário (Santa Cruz-Funchal), logo à entrada do túnel que antecede a ponte sobre a Ribeira de João Gomes, junto à estação de serviço da Repsol, ocorreu uma outra colisão, esta na via da direita, envolvendo um camião e um ligeiro de passageiros.

Para o local foram accionadas ambulâncias dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, encontrando-se também dois veículos da PSP: uma carrinha da Brigada de Intervenção Rápida e um carro patrulha.

Os acidentes já foram, de resto, sinalizados pela Vialitoral, mas estão a provocar um final de dia verdadeiramente caótico para quem circula na via de ligação à capital madeirense, provocando o congestionamento em ambos os sentidos.