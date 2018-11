17 feridos e onze detidos na última semana nas estradas da Madeira

17 feridos ligeiros e um ferido grave é o balanço da sinistralidade rodoviária na Madeira na passada semana. Entre os dias 2 e o 8 do corrente foram registados 51 acidentes de viação, 32 deles no Funchal, revela o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira. Neste período foram ainda feitas onze detenções por condução sob o efeito do álcool e sem carta, um cenário melhor em relação aos registados na semana anterior.

Os últimos sete dias ficaram marcados por 34 colisões, onze despistes, dois atropelamentos e quatro outros acidentes não enquadráveis em nenhuma das referidas categorias, somando no total 51 acidentes registados pela Polícia. O Funchal foi o concelho onde mais sistros foram registados, 32, seguidos de Santa Cruz com sete e Câmara de Lobos com quatro. Dois acidentes aconteceram na Ribeira Brava e Ponta do Sol; e um na Calheta, Porto Moniz, Santana e Machico.

Quanto às detenções por condução sob o efeito do álcool, foram quatro no Funchal, três em Câmara de Lobos, um na Ribeira Brava e um em São Vicente. A acrescentar ainda três detenções por condução sem habilitação legal, uma no Funchal e duas em Câmara de Lobos.

Na semana anterior a PSP tinha registado 16 condutores que estavam a conduzir sob o efeito de álcool, para além de 66 sinistros, de onde tinham resultado dois feridos graves e 28 feridos ligeiros.