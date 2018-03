‘Teatro de Fantoches’ começou hoje na Pena

A vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro da Educação na Câmara Municipal do Funchal, acompanhou esta manhã, na Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar da Pena, a primeira demonstração escolar do projecto itinerante ‘Teatro de Fantoches’, que, ao longo deste ano, será desenvolvido pela Associação Nuvem Aquarela, numa iniciativa de cariz ambiental promovida pela autarquia.

Madalena Nunes sublinhou que “a CMF tem apostado ao longo dos últimos anos na Educação Ambiental, com muitas actividades bastante diversificadas, que têm contribuído para aproximar a população do trabalho que é desenvolvido pelo actual executivo”, e acrescentou que o projecto que teve hoje início contempla um total de 50 peças maioritariamente de teatro de rua, que vão apresentar histórias originais, de carácter ambiental.

O actual projecto será promovido através de diversos espectáculos da CMF, em locais de eventos públicos, arruamentos públicos de elevada densidade populacional, instituições, infantários, escolas e centros comunitários do Funchal.