Prémio Pessoa 2018 é anunciado a 14 de Dezembro

O Prémio Pessoa 2018, um galardão que reconhece “a actividade de pessoas portuguesas com papel significativo na vida cultural e científica do país”, será anunciado a 14 de Dezembro, anunciou a organização.

O Prémio Pessoa, no valor de 60 mil euros, é uma iniciativa do semanário Expresso e da Caixa Geral de Depósitos e o galardoado da 32ª. edição será revelado pelo júri no Palácio de Seteais, em Sintra.

“O Prémio Pessoa pretende representar uma nova atitude, um novo gesto, no reconhecimento contemporâneo das intervenções culturais e científicas produzidas por portugueses”, refere a organização em nota de imprensa.

As candidaturas ao prémio fecham a 23 de novembro.

Em 2017, o Prémio Pessoa foi atribuído ao arquitecto Manuel Aires Mateus, com o júri a destacar “a arquitectura moderna, abstracta e contemporânea”, presente em projectos como o Centro de Criação Contemporânea de Tours e a sede da EDP em Lisboa.

O Prémio Pessoa foi atribuído pela primeira vez em 1987 ao historiador José Mattoso.

A pianista Maria João Pires, o arqueólogo Cláudio Torres, os escritores José Cardoso Pires e Mário Cláudio, o encenador Luís Miguel Cintra, a historiadora Irene Flunser Pimentel e o escultor Rui Chafes também já foram distinguidos com o Prémio Pessoa.