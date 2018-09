Moda Portuguesa lançou marca Sophia Kah em Londres mas roupa é 100% feita em Portugal

A portuguesa Ana Teixeira de Sousa lançou a marca de roupa Sophia Kah enquanto vivia em Londres, mas as peças são “100% portuguesas”, garantiu na quinta-feira, num evento na Embaixada de Portugal, durante a Semana da Moda de Londres.

“Quando lancei a marca estava cá a viver e toda a parte comercial, de marketing, começou cá, mas tudo é produzido em Portugal, é 100% um produto português”, afirmou à agência Lusa a estilista e empreendedora.

Fundada em 2010, a marca Sophia Kah faz na colecção primavera/verão para 2019 uma “Homenagem a Portugal”, inspirando-se na paisagem, arquitectura e gastronomia nacionais para criar vestidos tanto de estilo clássico, como de corte mais moderno.

Num evento promovido pelo projecto Portugal Fashion nos salões da residência do embaixador, Manuel Lobo Antunes, Ana Teixeira de Sousa fez desfilar vários modelos com os novos vestidos.

“Eu adoro Portugal mais do que tudo, sou uma promotora nata do nosso país. Ainda por cima é uma colecção de verão e nós somos um dos países da Europa com o verão mais fantástico, com imensos dias de sol. Decidi que a coleção tinha de ser uma homenagem a Portugal e isso está presente em várias partes da colecção, desde os tecidos às cores. O amarelo das fachadas em Lisboa, por exemplo, o verde do Douro, os bordados de Guimarães, que foram transportados para a colecção de uma forma não tão artesanal, mas usando essa técnica que já existe há muitos anos”, explicou.

Os vestidos em tons mostarda, verde-limão e laranja queimado representam as cortes do pôr-do-sol, em contraste com cortes vincados em renda preta e costuras desmanchadas que fazem os contornos do corpo.

Para usar durante o dia, Sophia Kah tem ‘crop-tops’ e saias a combinar que têm padrões inspirados nas calçadas portuguesas, ladeadas de árvores, enquanto que para a noite criou vestidos plissados longos em tecidos finos e de malha.

Possui ainda peças versáteis para usar a qualquer hora, graças às combinações de seda “chic”, calções com acabamento em renda e ‘blazers’ delicados e finos com lapelas de rendas.

“Os vestidos são quase sempre em renda, apesar de nós em moda estarmos sempre a modificar e a evoluir. Apesar de a personalidade da marca ser forte (...), todas as estações tentamos introduzir tecidos novos. Por exemplo, o algodão em vez de sedas e bordados, alguns feitos à mão e outros mais industriais”, descreveu.

Ana Teixeira de Sousa fez estudos em gestão, mas seguiu uma carreira na moda devido ao conhecimento e interesse na indústria têxtil adquirido no negócio da família, proprietária de uma unidade fabril no norte de Portugal.

Os vestidos Sophia Kah, totalmente fabricados em Portugal e que têm como elementos distintivos o uso de espartilho e bordados, foram usados por celebridades como as atrizes Gillian Anderson, Sarah Jessica Parker e Keira Knightley, e as cantoras Beyoncé e Florence Welch, e são vendidos em lojas prestigiadas como Harrods em Londres e Barneys em Nova Iorque.