‘Budda Guedes’ actua esta quinta-feira no Museu Café

‘Budda Guedes’ é considerado como um dos melhores guitarristas portugueses da actualidade e está no Funchal, a convite do Estúdio 21, prometendo levar o blues ao coração de todos num concerto a decorrer esta quinta-feira, no Museu Café, a partir das 22 horas.

Nesta formação estarão presentes José Pereira, na bateria, Gonçalo Sousa, no baixo e, claro está, ‘Budda Guedes’, na guitarra e na voz. Haverá ainda muitos mais músicos regionais que vão fazer parte deste concerto junto ao Largo do Município, num espectáculo com entrada livre.