Britânicos The Cure são primeira confirmação do festival Alive em 2019

Os britânicos The Cure são o primeiro nome confirmado para o festival Alive de 2019, anunciou a organização do evento, que se vai realizar no passeio marítimo de Algés entre 11 de 13 de julho.

A banda liderada por Robert Smith vai subir ao palco do festival no primeiro dia de concertos, segundo comunicado da Everything is New.

“Os The Cure vão tocar mais de duas horas de música, com um alinhamento desenhado pelo seu extenso catálogo de músicas, que inclui os sucessos internacionais como ‘Boys Don’t Cry’, ‘Close To Me’, ‘Just Like Heaven’, ‘Lovesong’ e ‘Friday I’m In Love’. O concerto contará ainda com alguns dos temas preferidos dos fãs incondicionais, tais como ‘A Forest’, ‘Push’, ‘Pictures Of You’, ‘From The Edge Of The Deep Green Sea’ e ‘The End Of The World’, assim como algumas surpresas”, pode ler-se no comunicado da organização.

Formados em 1976, no sul de Inglaterra, os The Cure estrearam-se em disco três anos depois com “Three Imaginary Boys”, no qual já constava o êxito “Boys Don’t Cry”.

A banda vai estar em digressão no próximo ano, com concertos confirmados da África do Sul a França.

O NOS Alive tem vindo a esgotar o recinto do concelho de Oeiras com a presença de artistas como Pearl Jam, Arctic Monkeys e Nine Inch Nails, este ano, ou, em anos anteriores, The Weeknd, Depeche Mode, Foo Fighters, Radiohead, Arcade Fire, entre muitos outros.