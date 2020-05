A Well’s e o Uber Eats estabelecem a partir de hoje, 14 de Maio, uma parceria que vai permitir alargar o acesso a produtos de beleza, bem-estar, bebé e outros para a protecção da saúde da família, como máscaras, álcool-gel e viseiras, de forma segura e rápida.

A diversidade de categorias da marca Well´s passa agora a poder ser encomendada através da aplicação Uber Eats, que conta com mais de 3.000 restaurantes parceiros e, mais recentemente, com novas opções de conveniência e de produtos e bens essenciais.

A grande vantagem é a entrega imediata sem ter que sair de casa e com toda a segurança. Até domingo, 24 de Maio, todas as encomendas Well’s no Uber Eats têm a oferta da taxa de entrega.

Para João Cília, director Geral da Well’s é importante garantir nesta fase o acesso de todos os portugueses a produtos essenciais, de protecção, beleza, bem-estar e bebé. “Neste contexto, a Well’s está a investir em diversos canais de atendimento alternativos, para que os nossos produtos possam estar cada vez mais acessíveis a toda a população”, refere, destacando o serviço em todas as cidades em que o Uber Eats opera, de norte a sul do país, permitindo “estar mais perto de todos os portugueses”.

Mariana Ascenção, directora de Comunicação da Uber em Portugal, congratula-se com esta parceria num período tão particular como o que vivemos. “A partir de hoje, centenas de produtos de higiene, protecção e cuidados vão estar disponíveis à velocidade Uber Eats para todos os portugueses terem um dia-a-dia mais conveniente e simples” afirma.

A Well’s e o Uber Eats estão a implementar medidas de mitigação de contágio por Covid-19 na rede de retalho e em todo o processo de tratamento e entrega de encomendas e apelam ao seguimento rigoroso das recomendações da Direcção-Geral da Saúde.