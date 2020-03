Voluntários do Fundão produzem máscaras de protecção

Uma rede de voluntariado, que integra pessoas e instituições do Fundão, distrito de Castelo Branco, está a produzir máscaras de protecção em tecido para ceder à protecção civil nesta fase de combate à pandemia Covid-19.

Com a denominação #Fundão Mask, esta rede conta com o apoio da Câmara do Fundão e integra o CACFF - Projecto Matriz, residentes do Centro de Migrações do Fundão e pessoas que sabem costurar.

Estas máscaras, no entanto, não substituem as cirúrgicas, ressalvou a Câmara do Fundão.

O objectivo é produzir máscaras de protecção reutilizáveis em tecido para fazer face às necessidades locais e que serão distribuídas em função das necessidades do executivo, informa o município em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

“Estas máscaras são feitas em tecido lavável a pelo menos 60 graus ou simplesmente com água e sabão a cada utilização”, é referido.

Segundo a autarquia, o projecto já está em marcha e segue as regras de distanciamento social aconselhadas pelas autoridades de saúde.

O corte dos tecidos é feito no Seminário do Fundão, enquanto a costura é realizada em casa de pessoas que sabem costurar e que aderiram ao projecto.

Já o transporte de um local para o outro é feito por técnicos da câmara e do Projecto Matriz, que também seguem todos os procedimentos de prevenção.

O projecto Matriz está disponível para ceder as máquinas do ateliê de costura, caso algum voluntário necessite.