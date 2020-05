Vista Alegre e Bordallo Pinheiro lançam passatempo para comprar equipamento hospitalar

As empresas Vista Alegre e Bordallo Pinheiro vão lançar um concurso de decoração de peças cuja receita reverte integralmente para a aquisição de equipamentos para o Serviço Nacional de Saúde.

Nas sua redes sociais, as duas marcas vão deixar o desafio para a decoração de três peças em cerâmica, numa altura em que grande parte da população se encontra em confinamento devido às medidas para evitar a propagação da covid-19.

Depois de escolhidas por um júri, as melhores propostas, a moldura e a caneca da Vista Alegre, tal como uma sardinha da Bordallo Pinheiro, entram em processo de produção nas respetivas fábricas, em Ílhavo e nas Caldas da Rainha.

“Quando estiverem produzidas, as peças serão vendidas na rede de 27 lojas da Vista Alegre e da Bordallo Pinheiro, em Portugal, nos clientes retalhistas, no estrangeiro e na rede de lojas online de ambas as marcas”, informam as duas empresas, em comunicado enviado à agência Lusa.

A receita das vendas reverte na totalidade para a compra de equipamento hospitalar, enquanto os autores das propostas de decoração escolhidas recebem “uma lembrança”.