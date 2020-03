Vila Galé vai iniciar progressivamente fecho de algumas unidades em Portugal

O Vila Galé vai iniciar progressivamente o encerramento de algumas unidades em Portugal, devido ao surto de Covid-19, disse hoje à Lusa fonte oficial do grupo hoteleiro, sem avançar mais pormenores.

“Face à situação relacionada com a Covid-19, o grupo Vila Galé vai iniciar progressivamente o encerramento de algumas unidades em Portugal, salvaguardando o bem-estar, saúde e segurança dos clientes alojados e dos colaboradores durante o período que seja necessário”, disse fonte oficial em resposta à Lusa, sem acrescentar mais pormenores e referindo apenas que, “oportunamente, serão dadas mais informações”.

O grupo Vila Galé é atualmente responsável pela gestão de 36 unidades hoteleiras: 27 em Portugal (Algarve, Beja, Évora, Elvas, Alter do Chão, Oeiras, Cascais, Sintra, Ericeira, Estoril, Lisboa, Coimbra, Serra da Estrela, Porto, Braga, Douro e Madeira) e nove no Brasil (Rio de Janeiro, Fortaleza, Caucaia, Salvador, Guarajuba, Pernambuco, Touros e Angra dos Reis), com um total de 7.454 quartos e 15.286 camas, segundo a informação disponível na sua página na internet.

Segundo a mesma fonte, tem cerca de 3.200 funcionários.

