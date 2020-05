A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), em Vila Real, disse hoje que está a validar o funcionamento de um dispositivo portátil de deteção da covid-19, que visa a obtenção de resultados em 30 minutos.

A academia transmontana explicou, em comunicado, que o centro de testagem covid-19, em funcionamento desde o início do mês, foi escolhido pela empresa STAB VIDA para iniciar os testes através do “Doctor Vida”, um dispositivo portátil de deteção rápida do novo coronavírus (SARS-CoV-2), que visa a obtenção de resultados “em 30 minutos”.

Este centro, acrescentou, “está a validar o funcionamento, a tecnologia e o software deste dispositivo que, depois da validação, será disponibilizado para comercialização pela STAB VIDA”.

“Trata-se de uma colaboração muito importante para a UTAD e para o centro de testagem, porque é um reconhecimento do trabalho que está a ser desenvolvido aqui”, afirmou a responsável pela unidade, Raquel Chaves.

De acordo com a academia, “esta colaboração foi agora reforçada através de um projeto conjunto submetido à Fundação para a Ciência e Tecnologia, o ‘Call COVID-19’, que terá também a colaboração dos Hospitais do Porto e Covilhã, e cujo objetivo é a utilização do dispositivo “Doctor Vida” para a realização de testes serológicos.

Neste projeto, o centro de testagem da UTAD “irá fazer marcadores de prognóstico para avaliar o desenvolvimento da doença”.

O centro da universidade transmontana está validado pelo Instituto Nacional Ricardo Jorge e realizou mais de um milhar de testes à covid-19 em menos de um mês de funcionamento, trabalhando em coordenação com o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro e a Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte, através dos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) Douro I e Tâmega II.

Neste laboratório da universidade trabalham em regime de voluntariado 11 docentes, investigadores e estudantes de mestrado e doutoramento.

Portugal contabiliza 1.330 mortos associados à covid-19 em 30.788 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia divulgado hoje.