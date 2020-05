Uso de máscara obrigatório para clientes do Banco Montepio

O Montepio informou que, a partir de hoje, todos os clientes que se dirigirem a um balcão do banco têm de usar a própria máscara protetora ou viseira, de modo a garantir a segurança sanitária de todos.

“Esta medida junta-se às medidas de proteção, higienização e limpeza dos espaços, tomadas pelo Banco Montepio durante o estado de emergência e que vão manter-se em vigor durante o estado de calamidade”, divulgou o banco, em comunicado.

Além do uso de máscara por colaboradores e clientes no interior dos balcões, o Montepio refere o atendimento condicionado ou por marcação, com divisórias de acrílico nos postos de atendimento, e disponibilização de gel desinfetante.