Turismo de Portugal lança formação sobre selo ‘Clean & Safe’

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Com objectivo de que seja retomado o sector do turismo, o Turismo de Portugal lançou o selo ‘Estabelecimento Clean&Safe’ para as empresas deste que pretendam ver reconhecido o seu esforço em cumprir as recomendações da Direcção-Geral da Saúde para evitar a contaminação dos espaços.

“Dado o enorme interesse suscitado no sector e com o objectivo de garantir que todos os requisitos são conhecidos, o Turismo de Portugal inicia a partir de sexta-feira, 8 de maio, um programa de formação on-line sobre o selo ‘Clean & Safe’​ que pretende sensibilizar as empresas turísticas para os procedimentos mínimos de limpeza, higiene e medidas básicas de Prevenção e Controlo da Infecção covid-19”, refere o Turismo de Portugal através de publicação no site.

​​Certificado e de inscrição gratuita, adianta ainda, na mesma publicação, que este programa destina-se a empreendimentos turísticos, alojamento local, empresas de animação turística e agências de viagem, sendo que, nas próximas semanas, estará disponível em vários horários com uma duração total de 3 ou 4 horas (consoante o tipo de empresa), repartidas por duas sessões, e tem o limite de 250 participantes por acção. O pretendido é que, no final do programa de formação, os participantes tenham delineado um esboço de protocolo interno adaptado à sua organização. ​

De acordo com o Turismo de Portugal, o objectivo é não só transmitir às empresas informação sobre as medidas necessárias de higiene e limpeza dos estabelecimentos, mas também, promover Portugal como destino seguro e com uma actuação coordenada por parte de todas as empresas do sector, reforçando a confiança do turista.