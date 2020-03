Transporte de passageiros aumenta em todas as vias no 4.º trimestre de 2019

O transporte de passageiros por via aérea, fluvial, ferrovia e metropolitano aumentou no quarto trimestre de 2019, reforçando o crescimento generalizado nos resultados preliminares anuais, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Estes valores contribuíram para reforçar o crescimento anual, com os resultados preliminares de 2019 a revelarem um crescimento generalizado no transporte de passageiros: por via aérea (cresceu 6,8%, igual ao registado no ano anterior), por ferrovia pesada (mais 21,2%, após um crescimento de 4,0% em 2018), por metropolitano (subindo 10,5%, quando tinha aumentado 3,7% em 2018) e por vias fluviais (mais 6,7%, quando tinha crescido 3,4% no ano anterior).

De acordo com o relatório da Atividade dos Transportes relativo aos últimos três meses de 2019, hoje publicado pelo INE, o movimento de passageiros nos aeroportos nacionais atingiu os 13,4 milhões, representando um crescimento de 6,3%, (mais 6,6% do que no terceiro trimestre).

Também o transporte por metropolitano registou um aumento de 13,8% (tinha crescido 12,5% no terceiro trimestre), totalizando os 74,1 milhões de passageiros transportados.

O transporte fluvial de passageiros manteve a tendência de crescimento, aumentando 6,2%, depois de um crescimento de 2,4% no terceiro trimestre, atingindo os 5,3 milhões de passageiros transportados.

Quanto à movimentação de mercadorias, o transporte aéreo e o transporte rodoviário registaram aumentos de 16,2% e 0,6%, respetivamente (mais 17,4% e menos 3,0% no terceiro trimestre, pela mesma ordem).

No sentido oposto, o transporte de mercadorias por via marítima e ferrovia registou decréscimos, no último trimestre do ano passado: uma descida de 2,9% nos portos marítimos nacionais (queda de 12,9% no terceiro trimestre) e menos 2,3% por ferrovia (descida de 15,9% no trimestre anterior).

Em relação aos valores anuais, o transporte de mercadorias em 2019 assinalou decréscimos em todas as vias, com exceção da via aérea que aumentou 12,1%, após uma de 5,1% em 2018).

No transporte ferroviário de mercadorias observou-se uma queda de 12,0%, em termos anuais (após a estabilização registada em 2018), no rodoviário houve uma descida de 1,4% (quando tinha crescido 0,1% em 2018) e no marítimo perdas de 5,8% (tinha diminuído 3,2% no ano anterior).

Em 2019, no transporte por oleoduto registou-se um aumento de 2,8% face ao ano anterior, bem como no transporte de gás por gasoduto, onde se verificaram crescimentos quer nas entradas (6,5%) quer nas saídas (7,1%).