Terra treme no sul de Moçambique mas sem danos

Um sismo de magnitude 4,5 na escala de Richter (de um a 10) foi sentido hoje no sul de Moçambique, sem danos humanos ou materiais a registar, anunciou o Instituto Nacional de Minas (INAMI).

O tremor de terra ocorreu às 02:20 (01:20 em Lisboa) com epicentro no Parque Nacional do Zinave, 55 quilómetros a noroeste da vila de Mabote, província de Inhambane, a uma profundidade de 10 quilómetros.

O sismo foi sentido nos distritos de Mabote (província de Inhambane), Machaze (província de Manica) e Massangena (província de Gaza), informou o INAMI, entidade responsável pela monitorização da atividade sísmica em Moçambique.