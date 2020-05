Temperatura máxima acima do normal até terça-feira em Portugal continental

A temperatura em Portugal continental vai continuar acima do normal para o mês de maio, até terça-feira, com a temperatura máxima no interior do país a chegar aos 35ºC e no resto do território aos 30ºC.

De acordo com um comunicado divulgado hoje pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), até terça-feira, Portugal continental vai continuar “com temperatura acima do normal para o mês de maio, com valores de temperatura máxima a variar entre 30ºC e 35ºC nas regiões do interior, e entre 22ºC e 30ºC no restante território”.

Em relação à temperatura mínima, de um modo geral, “terá valores entre 15ºC e 18ºC, mas a partir do fim de semana o território continental vai estar “sob influência de uma corrente de leste”.

Esta corrente levará a uma “ligeira subida dos valores de temperatura”, em particular no litoral oeste.

A partir de domingo (24 de maio), é prevista a subida das temperaturas máximas, geralmente com valores acima dos 30ºC, que será poderá “mais significativa” no litoral oeste.

No Alentejo estão previstos os valores de temperatura máxima mais elevados durante estes dias (37ºC).

“A temperatura mínima terá uma subida ligeira, prevendo-se que, a partir de sábado, 23 de maio, alguns locais do continente registem valores iguais ou superiores de 20ºC¸ denominadas noites tropicais”, finaliza a nota.