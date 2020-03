Apesar das restrições à operação aérea, a TAP, em estreita articulação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, anunciou que irá realizar um conjunto de voos extra, que têm por objetivo trazer de volta a casa e às suas famílias mais de mil portugueses que se encontram em Cabo Verde, Guiné Bissau, S. Tomé e Príncipe e Angola.

Hoje, dia 24 de Março, a TAP vai realizar dois voos de ida-e-volta para Cabo Verde, um para a Praia e outro para o Sal, e um voo para Luanda. Para amanhã, dia 25 de Março, estão previstos dois voos, para Bissau e S. Tomé.

Ontem, dia 23 de Março a TAP realizou um último voo para Moçambique, antes da entrada em vigor das restrições sanitárias e aeroportuárias naquele país.

“Estes voos estão a realizar-se em condições operacionais atípicas, motivadas pelas diversas restrições impostas por governos e autoridades, mas ultrapassadas pela TAP acautelando todos os requisitos legais e regulamentares no que respeita a segurança dos voos, tripulações e passageiros”, realça a companhia área em comunicado de imprensa.

Micro site voos extra TAP

A TAP, em colaboração com as embaixadas dos países com expressivas comunidades de cidadãos portugueses, criou mecanismos de inscrição online para auscultar as necessidades dos cidadãos e avaliar a possibilidade de realizar mais voos extra, “que decorrerão sempre das autorizações dos respectivos países”.

Para este efeito disponibilizou um link às embaixadas destes países e um microsite, disponível em flytap.com, para Brasil, Portugal e Moçambique.

Restrições sanitárias e aeroportuárias

A TAP disponibiliza ainda a todos os passageiros uma listagem das restrições impostas pelos respectivos países no contecto da pandemia de Covid-19. A saber:

Angola

Não é permitida a entrada de passageiros e tripulantes de companhias aéreas vindas na China (Rep. Popular), França, Irã, Itália, Coréia (Rep.), Portugal ou Espanha. Residentes de Angola, tripulantes de companhias aéreas e nacionais de Angola que cheguem ou tenham estado na China (República Popular), França, Irã, Itália, Coreia (República), Portugal ou Espanha serão colocados em quarentena durante 14 dias.

De modo a viabilizar esta rota, no contexto atual, cumprindo todos os requisitos regulamentares de segurança e tempos de descanso das Tripulações, a TAP voará Lisboa / Luanda e Luanda/ Faro / Lisboa, trocado a tripulação em Faro e assegurando que as tripulações não ficam de quarentena em Luanda, conforme prescrito pelas autoridades angolanas.

Segue para Luanda um A330-900 com capacidade de trazer 289 passageiros.

Cabo Verde

O Governo de Cabo Verde implementou restrições aos voos oriundos de Portugal, de outros países europeus com focos epidemiológicos Covid-19, do Brasil, EUA, Senegal e Nigéria. Considerando que os tempos de voo o permitem a TAP realizará voos de ida e volta. Para Praia voa um A321 com 216 lugares e para o SAL um A330-900, com 289 lugares.

São Tomé e Príncipe

Foi proibida a entrada no País de todos os cidadãos estrangeiros. Os cidadãos nacionais e estrangeiros residentes que regressem ao País serão sujeitos a quarentena domiciliária obrigatória.

Considerando que os tempos de voo o permitem, a TAP realizará voos de ida e volta. Segue para São Tomé um A321 LR com capacidade para 178 passageiros.

Guiné Bissau

Foi decretado o fecho de fronteiras, incluindo o espaço aéreo. Considerando que os tempos de voo o permitem, a TAP realizará voos de ida e volta num A321, para Bissau.

Moçambique

Ainda que o espaço área se mantenha aberto, todos os vistos de e para Moçambique foram cancelados. É determinada quarentena obrigatória a todos os viajantes, incluindo tripulações.

A TAP informa que o Contact Center da Companhia está a receber um elevado número de chamadas e lamenta “a inconveniência que esta situação possa causar aos seus clientes”.

“Para que a resposta seja o mais célere possível”, a TAP pede a todos os clientes com bilhetes válidos para voos da companhia que façam a gestão da sua reserva de forma autónoma e online.