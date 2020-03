Start-up portuguesa Teckies oferece aulas de programação para crianças

A Teckies, start-up portuguesa, disponibiliza, a partir de hoje, aulas de programação ‘online’ para crianças. Uma solução encontrada pela empresa para, neste período de quarentena provocada pela COVID-19, seguir com a missão de incentivar a aprendizagem de código como forma de capacitação dos mais novos para o futuro e, simultaneamente, ajudar as famílias a manterem as crianças entretidas em casa.

Através da Teckies, é possível adquirir formações da RoboGarden, uma plataforma dirigida a crianças do 1.º ao 12.º ano, que ensina código de forma divertida e ao ritmo de cada um. Sem professor, com imagens coloridas e animadas, a plataforma estimula a aprendizagem com desafios que vão sendo mais complexos conforme o aluno for avançando de nível.

“Estamos a viver um período complexo que exige de nós soluções rápidas e acessíveis, que permitam seguir com as nossas vidas com a maior naturalidade possível. Este lançamento estava previsto para os próximos meses e direccionado para as escolas, mas antecipámo-lo porque não podíamos ficar indiferentes à situação desafiante que as famílias estão a viver e quisemos dar-lhes uma solução educativa, mas também de entretenimento”, refere a start-up através de comunicado.

O RoboGarden permite “manter os miúdos intelectualmente activos e diverti-los, já que a plataforma tem uma forte componente de ‘gaming’ e diversão, ensinando de forma simples e lúdica”, explica Patrick Götz, fundador da Teckies, advertindo que todas as aulas são práticas e permitem às crianças aprenderem a codificar a partir do zero, desenvolvendo três tipos de programação: por blocos – utilizando o Blockly, tipo de programação desenvolvido pela Google –, depois com Java Script e Python.

Além da aprendizagem, este tipo de experiência permite que os alunos desenvolvam uma série de outras competências. “A plataforma vai dando tarefas que o aluno tem de cumprir para seguir para o nível seguinte. Isto é altamente estimulante, já que o ser humano gosta de ser desafiado e de se ir superando a si próprio. E, ao mesmo tempo que os entretém, numa fase em que é tão difícil cativar a sua atenção, a plataforma permite-lhes desenvolver skills como pensamento estratégico, criatividade e resiliência, tão necessários para serem bem sucedidos no futuro”, refere Patrick Götz.

As formações podem ser adquiridas através do site ou do Facebook da Teckies, sendo disponibilizado um acesso exclusivo para as aulas virtuais durante um ano. A inscrição tem o valor simbólico de 1 euro por mês. As escolas também podem adquirir licenças para os seus alunos, para promoverem a aprendizagem de programação entre as suas turmas.

A RoboGarden é uma solução criada pela empresa canadiana Micro Engineering Technology Inc., que tem a Teckies como parceiro exclusivo em Portugal.