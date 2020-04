Sobe em 29 o número de mortos em Portugal

Mais 29 mortos e 754 infectados são os dados mais recentes da covid-19 em Portugal, que regista de acordo com a Direcção-Geral da Saúde 256 óbitos e 11.278 casos positivos de infecção pelo novo coronavírus. Há 267 pessoas nos cuidados intensivos dos 1.084 internados. 17 dos mortos foram registados na região Norte, a mais afectada.

O Norte tem agora 158 mortos, o Centro tem 72 (+6), Lisboa e Vale do Tejo 58 (+4), e o Algarve 7 (+2). O Algarve, a Madeira e os Açores não têm óbito a registar.

Quanto aos casos, o Norte é também a região mais afectada, com 6.530 casos (+250). Depois vem Lisboa e Vale do Tejo com 2.904 (+391, foi a maior subida no país nas últimas 24 horas em número de positivos). O Centro tem 1.442 casos (+70); o Algarve soma 201 (+19); o Alentejo 82 (+29). Os Açores contam com 67 infectados (+4) e a Madeira com 52 - nas contas nacionais (+1). Os dados do Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais referiam ontem 45 casos.

Houve um aumento de 10,9% no número de mortos e de 7,2% no de casos. A taxa de mortalidade está em 2,9% em Portugal.

Os dados que servem de base ao relatório da situação epidemiológica em Portugal reportam-se às 24 horas de sábado.