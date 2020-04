SICAD estuda papel de consumo de substâncias psicoactivas e internet em período de pandemia

Na perspetiva de apoiar as políticas de saúde em termos de comportamentos aditivos e dependências, o SICAD está a realizar um estudo com o objectivo de compreender o papel que do consumo de substâncias psicoactivas (bebidas alcoólicas, medicamentos psicoactivos, cannabis) e a utilização da internet e de videojogos durante este período da pandemia COVID19 (considerado a partir de 13/03). Os questionários estarão disponíveis até dia 10 de Maio.

Entre outras, são exploradas questões ligadas a eventuais alterações (antes e após 13/03) dos consumos e dos meios de obtenção dos produtos no caso das substâncias, alterações na utilização da Internet e dos videojogos, assim como as motivações/razões dessas alterações, e a aplicação de determinadas escalas para aferir o risco/dependência desses comportamentos.

Os questionários são dirigidos a consumidores/utilizadores maiores de 18 anos, sendo que no caso do questionário sobre a Internet/videojogos está contemplado um módulo para, no caso de pais com filhos menores, se perceber eventuais alterações do controlo parental e as suas percepções sobre aquela utilização por parte dos filhos.

Neste contexto, a UCAD solicita os madeirenses a participar questionários de forma a alcançar o maior número de participantes possível, “na perspectiva de apoiar as políticas de saúde em termos de comportamentos aditivos e dependências, e com o objectivo de conhecer o papel que do consumo de substâncias psicoactivas e a utilização da internet e de videojogos durante o período da pandemia COVID19.

Os questionários estão acessíveis em:

Bebidas alcoólicas e medicamentos psicoativos no quadro da pandemia COVID-19,

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqPR1i3D4AgJP7RIXgoFLQ7aak_8tVAxTVJ6Nh6kYyu9H-pw/viewform?vc=0&c=0&w=1

Internet e videojogos no quadro da pandemia COVID,

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4su1u2wfS7GGLQ3V__bwrNiaEeWpJJ1zWvADriGIC8F8Ypg/formResponse

Consumo de cannabis no quadro da pandemia COVID-19,

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-ODIjB4Te5A5AmCgEgpqWl0QU7UJJy0Lf-NgGAFjzDPhR4g/viewform?vc=0&c=0&w=1