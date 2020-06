Santuário de Fátima contabiliza 24 infectados em 334 pessoas testadas

O Santuário de Fátima anunciou hoje que há registo de 24 positivos à covid-19 na instituição, depois de realizados 334 testes a todos os colaboradores e coralistas daquela organização religiosa.

“Terminados os testes a todos os colaboradores e aos coralistas do Santuário de Fátima, num total de 334 pessoas testadas, confirmam-se 24 casos positivos à covid-19. Todos os casos têm ligação ao coro do Santuário e os colaboradores da Instituição não têm qualquer contacto com os peregrinos. Os pacientes infetados encontram-se em casa, com o devido acompanhamento, e não inspiram, até à data, especiais cuidados. A todos desejamos uma rápida recuperação”, refere uma nota de imprensa do Santuário enviada à agência Lusa.

No domingo, o Santuário tinha anunciado a existência de 16 colaboradores internos e externos infetados com covid-19.

Os 16 casos confirmados de covid-19 “têm ligação ao caso inicial, integram o coro do Santuário e não estiveram em contacto direto com os peregrinos”, referia ainda a informação distribuída no domingo por aquela organização religiosa.

Hoje, numa atualização à nota de imprensa de domingo, o Santuário diz que, “seguindo as recomendações da Autoridade de Saúde, identificou já todos os contactos diretos com os pacientes infetados dentro da Instituição, enviando-os para casa, para cumprirem o isolamento profilático determinado nestas situações, ainda que tenham testado negativo”.

“Analisados estes resultados, ouvida a autoridade de saúde competente, com quem o Santuário tem estado em total e estreita articulação, considera-se que o foco de infeção está circunscrito, não estando em causa a segurança e a saúde de colaboradores e peregrinos”.

Desta forma, acrescenta, “com um esforço adicional de todos os colaboradores, que o Santuário regista com agrado, não se encerraram serviços e mantém-se todas as celebrações”.

“O Santuário de Fátima continua a fazer tudo o que for necessário para garantir todas as condições de saúde e segurança de todos os colaboradores e peregrinos. Renovamos o pedido a todos quantos nos visitam para cumprirem as regras de distanciamento social e o uso de máscara nos espaços do Santuário fechados ou com muita gente. Continuaremos atentos e disponíveis para tomar as medidas adequadas e proporcionais às exigências de cada momento, num espírito de serviço e missão, em prol da segurança e da saúde de todos”.

Portugal contabiliza pelo menos 1.540 mortos associados à covid-19 em 39.737 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).