Santuário de Fátima associa-se ao papa em oração para enfrentar pandemia

O Santuário de Fátima vai associar-se à iniciativa do papa Francisco de rezar o Santo Rosário no sábado em todos os continentes para assinalar o mês de Maria e pedir consolação para enfrentar a pandemia provocada pela covid-19.

A iniciativa vai decorrer na Capelinha das Aparições às 16:30 e será presidida pelo reitor do santuário, padre Carlos Cabecinhas, seguindo o guião proposto pelo papa.

Segundo o santuário, a oração tem transmissão internacional nos canais de comunicação do Vaticano, redes sociais e canais associados a Fátima e à Santa Sé.

A iniciativa partiu do Conselho Pontifício para a Promoção da Nova Evangelização (Santa Sé), cujo presidente, Rino Fisichella, enviou uma carta aos reitores dos santuários, pedindo que participem na recitação do Rosário, de acordo com as medidas locais de saúde.

A carta enviada aos reitores refere que “à luz da situação de emergência causada pela pandemia do coronavírus, que provocou a interrupção da atividade normal de todos os santuários e a interrupção de todas as peregrinações, o papa Francisco deseja expressar um gesto de proximidade a cada um de vós com a oração do Santo Rosário”.

O papa Francisco estará da Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, nos Jardins do Vaticano, e terá a “companhia” dos Santuários de Lourdes (França), Aparecida (Brasil), Guadalupe (México) e outros santuários marianos de todo o mundo, além de Fátima.

“A oração do rosário marca, de resto, o ritmo orante do Santuário de Fátima desde a sua génese e continua a dar voz às preces dos peregrinos que, pela meditação dos mistérios da vida de Cristo, com ele se vão configurando, na companhia da Virgem Mãe”, lê-se no texto da reitoria.

Segundo o Santuário, a comunhão com o Santo Padre, “por cujas intenções se reza diariamente em Fátima, este sábado é assinalada de forma especial porque se trata do primeiro dia em que são retomadas as celebrações comunitárias com a participação de peregrinos na Cova da Iria”.

“Agora que são retomadas as celebrações com a presença de peregrinos, o Santuário apela a todos os que se deslocam à Cova da Iria que o façam em segurança respeitando todas as orientações indicadas nos diferentes espaços e que passam, entre outros, pela observância da distancia física entre peregrinos, o uso de máscara nos espaços fechados, a frequente higienização das mãos e a manutenção da etiqueta respiratória”, apelam os responsáveis.

Com a entrada em vigor do horário de verão e a articulação com as medidas de desconfinamento, decretadas pelas autoridades eclesiásticas e de saúde, as principais celebrações do Santuário - Missas e Terços - vão decorrer na Basílica da Santíssima Trindade, Recinto de Oração e Capelinha das Aparições.