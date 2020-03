Santander Totta implementa medidas extraordinárias para negócios e particulares

O Santander Totta vai implementar um conjunto de “medidas extraordinárias e temporárias” para negócios e particulares, destinadas a “minorar os efeitos da pandemia Covid-19”, anunciou o banco, esta quarta-feira (18 de Março), em comunicado.

Para os comerciantes, o Santander Totta suspendeu a cobrança da mensalidade dos POS e isentou a aplicação de um valor mínimo sobre as transacções efectuadas. “Para apoiar as transacções ‘sem contacto’ [cartões contactless] o Santander suspende também a cobrança de todas as comissões do serviço MBWay no POS”, lê-se na nota.

No caso dos particulares, o Santander incentiva a utilização das suas plataformas digitais (como a app ou o netbanco) e aconselhou a efectuarem pagamentos contactless. Para este efeito isentou de comissões os pagamentos efectuados nos canais digitais do banco.

Para as compras presenciais, o banco recomenda ainda que os clientes dêem primazia aos cartões contactless. “Para este efeito, o Santander vai proceder à substituição de todos os cartões para a nova tecnologia sem qualquer tipo de comissões”, concluiu.