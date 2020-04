Santander não procederá à distribuição de dividendos

O Santander Totta informa que, na sequência das recomendações emitidas pelo Banco Central Europeu e de interações com o Banco de Portugal, decidiu que não procederá à distribuição de dividendos programada para o próximo mês de Maio referente ao exercício de 2019.

Apesar de o Banco cumprir folgadamente os rácios de capital exigidos pelo Banco Central Europeu, nomeadamente tendo um rácio de core equity Tier 1 (CET1) superior ao exigido em mais de 5pp, a decisão agora tomada permite reforçar ainda mais a capacidade de disponibilizar crédito à economia nacional na presente conjuntura. Esta decisão permite reforçar a capacidade de concessão de crédito à economia em cerca de 8 mil milhões de euros, informa o Banco através de comunicado.

Esta decisão vem na sequência de um conjunto de decisões tomadas nas últimas semanas de apoio aos seus clientes e economia nacional que vão muito para além do quadro legal existente. “Para além do reforço da divulgação, dinamização e disponibilização das linhas de apoio de 3 mil milhões de euros às empresas anunciadas pelo Estado Português, o Santander Totta tem disponível para os seus clientes particulares e empresariais soluções de moratória e renegociação de créditos por restrições temporárias de liquidez que em muito excedem as soluções exigidas pelo quadro legal existente em Portugal”, salienta a entidade bancária, erferindo que estas soluções estão disponíveis de uma forma simples e rápida através do serviço de homebanking do Banco (santandertotta.pt) e foram disponibilizadas ainda antes da fixação em Portugal de um quadro legal que criou a Moratória de Estado sobre créditos de empresas e famílias.