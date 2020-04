Santander associa-se à campanha solidária nacional ‘Nunca Desistir’

O Santander é o parceiro financeiro da campanha solidária ‘Nunca Desistir’, criada pela Independent Ideas e suportada pela LAPS Foundation, que pretende mobilizar os portugueses a angariar fundos para alimentar as famílias que precisam de apoio neste contexto de emergência nacional.

O Banco irá doar ainda 50.000€ (25.000€ à Cruz Vermelha Portuguesa e 25.000€ à Rede de Emergência Alimentar) e disponibiliza os serviços bancários para apoiar a recepção dos donativos, tendo os portugueses quatro formas de o fazer: por MB Way, transferência bancária, referência multibanco, ou através de chamada de valor acrescentado.

Os fundos angariados serão distribuídos pela Cruz Vermelha Portuguesa e pela Rede de Emergência Alimentar e convertidos em alimentos, para ajudar as famílias fragilizadas pela crise do Covid-19, refere a instituição bancária através de comunicado.

A campanha arranca hoje, dia 12 de Abril, contando com a participação de várias figuras públicas. Com o mote ‘Nunca Desistir’, a imagem da campanha dá protagonismo à máscara de protecção, que já se tornou um símbolo de todo o esforço e dedicação para combater a pandemia.

O Santander criou uma página com todas as informações sobre a campanha – Santander Nunca Desistir, estando também a promovê-la nas suas redes sociais: facebook, instagram, twitter e linkedin e com as hashtags #nuncadesistir #santander #nevergiveup.

O Santander tem vindo a apoiar e a desenvolver vários projectos de ajuda à comunidade no âmbito da sua política de Banca Responsável, focando-se neste contexto actual em acções destinadas a combater o coronavírus.

Em Portugal, o Banco já autorizou mais de 600 mil euros para aquisição de material hospital, com o objectivo de responder às necessidades dos hospitais, para aquisição de ventiladores, sistemas de análises e equipamentos de protecção individual.

Em conjunto com as Instituições de Ensino Superior em Portugal, serão canalizados mais de 1,5 milhões de euros para iniciativas de apoio aos estudantes e famílias portuguesas, que incluem 1.000 bolsas de apoio social, fundos para alunos que já se encontram em situação de emergência económica e aquisição de computadores e equipamento informático.

*Campanha de Solidariedade ‘Nunca Desistir’ | Como contribuir?

Linha telefónica de valor acrescentado - 761 10 07 07 (1€ + IVA)

Transferência MBWay: 937 07 07 07

Transferência Bancária: IBAN PT 50 0018 0003 5210 6606 0204 0 (Banco Santander)

Referência Multibanco: Entidade 21895 e Referência: 937070707