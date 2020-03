O grupo Santander anunciou hoje que se juntou ao movimento ‘tech4COVID19’, uma iniciativa de apoio ao Projecto Material Hospitalar’, que pretender “dar uma resposta rápida às necessidades urgentes deste material em Portugal”.

“O objectivo é angariar equipamentos de protecção individual, ventiladores e testes de despiste ao Covid-19 para os profissionais de saúde”, explica o Santander em comunicado de imprensa, adiantando que irá contribuir com um apoio de 50 mil euros para adquirir 50 mil máscaras P2.

Este projecto está a ser conduzido em coordenação com vários intervenientes na saúde, como o Infarmed, as Administrações Regionais de Saúde, Associação Nacional de Farmácias, Laboratório de Estudos Farmacêuticos e o apoio oficial das Ordens dos Médicos, dos Farmacêuticos e dos Enfermeiros.

A prioridade imediata desta iniciativa é a entrega de todo o material angariado às Administrações Regionais de Saúde, responsáveis pela distribuição subsequente nas diferentes unidades de saúde em Portugal.

O ‘Projecto Material Hospitalar’ é um dos maiores projectos dentro do movimento ‘tech4COVID19’, grupo este que é formado por um conjunto de startups tecnológicas portuguesas, do qual fazem parte mais de 250 empresas de áreas diferentes e mais de 3.700 pessoas, “com o objectivo comum de criar soluções para ultrapassar os desafios e carências que a sociedade enfrenta face à pandemia do coronavírus”.

O Santander refere ainda que se associou também à campanha de angariação de fundos ‘Unidos por Portugal’, da SIC e da Federação Portuguesa de Futebol. Esta iniciativa conta com o apoio das principais figuras da Selecção Nacional e algumas das caras mais conhecidas do canal de televisão.

Os fundos obtidos através desta acção e geridos pela SIC Esperança destinam-se também à aquisição de material hospitalar (máscaras e protecção individual para profissionais de saúde, ventiladores e testes de despiste ao Covid-19) e equipamentos de protecção individual (máscaras e gel desinfectante) para organizações sociais em maior necessidade.