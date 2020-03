Santa Casa suspende temporariamente concursos do Totobola

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa suspendeu temporariamente os concursos do Totobola, na sequência da interrupção por tempo indeterminado das 1.ª e 2.ª Ligas portuguesas de futebol, bem como das ligas de outros países.

Num anúncio publicado na imprensa, o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa esclarece que a realização dos concursos será restabelecida assim que existir oficialmente um novo calendário das competições de futebol.

Os jogos da I Liga e II Liga de futebol foram suspensos, por tempo indeterminado, devido à pandemia de Covid-19.

A suspensão foi decidida pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional, depois de já ter sido determinada a proibição de público nos jogos da 25.ª jornada dos dois principais escalões.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou cerca de 170 mil pessoas, das quais 6.850 morreram. Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 75 mil recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 140 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Depois da China, que regista a maioria dos casos, a Europa tornou-se o epicentro da pandemia, com quase 60 mil infetados e pelo menos 2.684 mortos.

A Itália com 2.158 mortos (em 27.980 casos), a Espanha com 309 mortos (9.191 casos) e a França com 127 mortos (5.423 casos) são os países mais afetados na Europa.

A ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou na segunda-feira que Portugal registou a primeira morte.

Há 331 pessoas infetadas até segunda-feira, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS). Dos casos confirmados, 192 estão a recuperar em casa e 139 estão internados, 18 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Das pessoas infetadas em Portugal, três recuperaram.

Portugal está em estado de alerta desde sexta-feira, e o Governo colocou os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão.

Entre as medidas para conter a pandemia, o Governo suspendeu as atividades letivas presenciais em todas as escolas e impôs restrições em estabelecimentos comerciais e transportes, entre outras.

O Governo também anunciou segunda-feira o controlo de fronteiras terrestres com Espanha, passando a existir nove pontos de passagem e exclusivamente destinados para transporte de mercadorias e trabalhadores que tenham que se deslocar por razões profissionais.