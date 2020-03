Saída de Emergência suspende lançamento de novidades e reforça publicações e-book

Face ao contexto actual decorrente da pandemia do novo coronavírus, o Grupo Saída de Emergência decidiu suspender o lançamento de todas as novidades agendadas para as próximas semanas, por tempo indeterminado.

As equipas estão desde o início da semana em regime de teletrabalho e continuam a desenvolver o plano editorial de forma a retomar as publicações assim que existam condições para tal.

Até lá, os livros do catálogo do Grupo Saída de Emergência continuam disponíveis através de www.sde.pt, através das livrarias online ou através das publicações em e-book que serão reforçadas nas próximas semanas.