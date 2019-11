Ronaldo em grande domina jornais

O desempenho de Cristiano Ronaldo no jogo da selecção Portuguesa frente à Lituânia volta a trazer o futebolista madeirense para as primeiras páginas dos jornais. Foram 6-0, três deles marcados pelo craque. “A Europa de CR7”, escreve o Correio da Manhã, revelando que o jogador deixa Portugal a um passo da qualificação. A manchete é com a notícia da TVI “Orgias com alunas de colégios para ricos”. Milionário paga festas de sexo. A polícia Judiciária está a investigar o caso e à procura de menores. Ainda sobre o caso do bebé colocado no ecoponto em Lisboa, o jornal diz “Mãe deixou cair bebé antes de o atirar ao lixo”. Lê-se que o tribunal mantém em prisão preventiva a jovem.

No JN, CR7 novamente em grande. “Ronaldo abriu caminho à goleada”. “Secretas vigiam guerra por controlo das polícias”, diz a notícia principal desta edição. Infiltração de extrema-direita em manifestação preocupa os serviços de informação, acrescenta. O bebé esteve 15 horas no contentor, dá conta este matutino.

Bernardo a jogar, Cristiano a marcar, escreve o Diário de Notícias, com os dois jogadores em celebração. A imagem disputa a capa com outra, alusiva à exposição de Harry Potter em Lisboa. As gordas são de extremos: “Nazismo vs comunismo”. A polémica chega à Assembleia da República. Na capa ainda as eleições nos EUA em 2020. “Elizabeth Warren tem um plano”, lê-se numa das chamadas menores.

No Público, a economia. “Alemanha puxa EU para recessão mas Portugal cumpre metas”. Abrandamento de Portugal não ameaça meta de crescimento. A imagem é da Tapada das Necessidades em Lisboa, que vai mudar. A Selecção surge aqui discreta. Meteu o turbo e já só falta uma vitória para o Europeu. 1.409 professores passam este ano à reforma com uma média de 1.400 euros líquidos. Há seis anos que não havia tantos professores a reformar-se.

No i, uma entrevista ao entrevistador. José Rodrigues dos santos declara: “Não é por acaso que os políticos não gostam de ser entrevistados por mim”. O caos nos transportes públicos também está em grande. Com passes mais baratos, a confusão é maior. A Selecção também aqui com uma pequena chamada.

No Negócios, a principal diz “Governo esvazia englobamento das rendas no IRS”. “Ainda não está fechado se a medida entra ou não no Orçamento de Estado para 2020, mas já é simbólica e com um efeito residual na receita fiscal, escreve. A imagem a difícil tarefa de escolher um CEO para o Montepio. Também a notícia de que a venda de malparado do Novo Banco foi aprovada com reservas.

No económico, que sai em papel à sexta-feira, uma entrevista a António Mexia. “Vemos interesse de muitos fundos americanos na EDP”. A manchete é que o Governo prepara dois novos escalões de IRS, uma medida que deverá aliviar a carga fiscal da classe média. O desdobramento será no 5.º e 6.º escalões, depende do englobamento em sede de IRS de outros rendimentos, como so prediais. Também em grande a caixa e o Banco de Portugal que dão 900 milhões de euros em dividendos ao Estado. “Estão todos bem”, diz A Bola, com a Selecção a manchar de vermelho a capa. Ronaldo dissipa dúvidas e Selecção marca com arte. O Record prefer “Festival”. CR7 está a dois golos dos 100 pela Selecção. O Jogo pôs em título “Terapia hat-trick”. Ronaldo encerra as polémicas com três golos.