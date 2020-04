Renault oferece manutenção a todas as viaturas ao serviço de entidades sanitárias incluindo na Madeira

A Renault Portugal e a sua rede de concessionários, onde se inclui o espaço localizado na Rua Nova do Pico de São João, no Funchal, oferecem até 30 de Abril a manutenção de todas as viaturas ao serviço de entidades sanitárias da marca Renault e Dacia, nomeadamente, “as viaturas que integrem as frotas dos bombeiros, hospitais, centros de saúde, INEM, ambulâncias e outras entidades, nomeadamente as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS)”.

O plano, que está patente no Facebook oficial da Renault Portugal, prevê ainda o desconto de 50% em todas as restantes operações realizadas na rede de concessionários. “Face ao cenário de crise instalado pela pandemia provocada pelo covid-19, a Renault Portugal colocou em prática um plano de apoio às entidades sanitárias que enfrentam, diariamente, esta crise pandémica”, destaca a marca francesa de automóveis, salientando que esta medida “representa um importante alívio dos custos de operação para as entidades envolvidas”.

“As Concessões Renault e Dacia serão, elas próprias, promotoras do contacto com as entidades que podem beneficiar desta acção. O plano agora posto em prática prevê ainda o desconto de 50% em todas as restantes operações realizadas nos concessionários Renault e Dacia, oferta essa que se aplica à mão-de-obra e às peças necessárias e inclui serviços como chapa e pintura, por exemplo”, pode ler-se.