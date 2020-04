Recorde de mortos em Portugal com 37 vítimas num dia

Desde ontem morreram em Portugal mais 37 pessoas vítimas de covid-19, um record no país desde que começou a pandemia. Foram registados mais 852 casos de novos infectados. No total, o novo coronavírus já matou 246 pessoas no país e infectou 9.886. Das 1.058 pessoas infectadas, 245 estão nos cuidados intensivos, revela o boletim diário da Direcção-Geral da Saúde.

Os mortos foram quase todos contabilizados na região Norte, que aumentou em 23 o número de óbitos num dia, tendo agora um total de 130. A região Centro vem depois com seis novos casos e um total de 61 vítimas de covid-19. Lisboa e Vale do Tejo tem sete novos casos e um total de 51 mortos. Há a registar um primeiro morto no Alentejo. O Algarve mantém os três óbitos e as regiões autónomas da Madeira e dos Açores são agora as únicas sem vítimas mortais a lamentar.

Nos casos, há 5.899 na Região Norte, são mais 561 positivos; 2.347 casos em Lisboa, que registou mais 140; 1.286 no Centro, que teve um aumento em 24 horas de 125 novos doentes; 179 no Algarve, mais 15; 62 no Alentejo, que subiu 3; 63 nos Açores, seis deles no último dia; e 50 na Madeira, mais dois em relação ao boletim de ontem.

Nos mortos houve um aumento de 17,7% em Portugal e nos casos de 9,4%. De referir que há ainda 4.958 pessoas à espera de resultados laboratoriais.