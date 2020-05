Pelo quinto trimestre consecutivo a Altice Portugal aumenta as suas receitas fixando-se agora em 522,3M€, o que representa um aumento de +2,6% face ao trimestre homólogo.

De acordo com um comunicado da empresa, o 1.º trimestre (1T) de 2020 revela a “consolidação da performance da Altice Portugal na clara tendência de sustentabilidade do desempenho operacional e financeiro”.

As receitas apresentaram neste trimestre o valor de 522,3 milhões de euros, o que representa um aumento de +2,6% face ao 1º trimestre de 2019. Pelo 5º trimestre consecutivo a Altice Portugal “mantém o crescimento quando comparado com o mesmo período de anos anteriores”, refere nota de imprensa, salientando os resultados obtidos por todas as áreas de negócio, com o Segmento Consumo a apresentar um crescimento homólogo de +2,2% e o Segmento de Serviços Empresariais de +3,2% no 1.º trimestre de 2020. Torna-se ainda mais notável quando acontece num trimestre em que muitas empresas de referência iniciaram um período de dificuldades que impactará a partir do 2.º trimestre, contribuindo para acelerar o contexto recessivo.

O foco estratégico da Altice Portugal na Qualidade de Serviço ao Cliente, tem sido a grande aposta, reflectindo-se num “crescimento contínuo dos Índices de Qualidade medidos pelos clientes”. O NPS (Net Promoter Score) cresceu cerca de 10pp no 1T de 2020 face ao trimestre anterior, fruto de “diversas iniciativas operacionais nas áreas de Consumo e Empresarial, de onde se destaca uma nova experiência de serviço ao Cliente, permitindo-lhe agendar e acompanhar qualquer intervenção solicitada em tempo real”, refere a empresa, garantindo que “continua a apostar no investimento, tendo o CAPEX atingido 104,3M€, +3,8% face ao 1º trimestre de 2019”.

Com a fibra óptica presente em 5,1 milhões de casas, número atingido no final do 1.º trimestre de 2020, após a adição de 182 mil novas unidades, o valor fica “muito acima de outros operadores nacionais”, estando a aposta na Infraestrutura de Fibra Ótica, tendo a Empresa definido a meta de 5,3 milhões de casas no final de 2020.

Estes números, factos e concretizações revelam o “compromisso da Altice Portugal em investimentos na rede, inovação, diversificação do portfólio de produtos e serviços, satisfação e relação com o Cliente, crescimento sólido da Base de Clientes e liderança no crescimento do mercado”, salienta a empresa.