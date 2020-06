Rangel operacionaliza mais um voo directo da China

A Rangel, operacionalizou, mais um voo dedicado e direto da China para o Porto, com 90 toneladas de dispositivos médicos hospitalares, utilizando mais uma vez um avião cagueiro Antonov 124, o segundo maior do mundo, que aterrou no Aeroporto do Porto na passada sexta feira, dia 29 de maio.

Trata-se de mais uma complexa operação logística proveniente da China/Xangai, a somar às muitas realizadas pela Rangel desde o início desta pandemia.

O sucesso desta operação deveu-se ao total empenho de uma equipa Rangel especializada e dedicada, que, devido às recentes alterações das regras de exportação de dispositivos médicos implementadas pelo governo chinês, enfrentaram um forte congestionamento de todas as infraestruturas aeroportuárias da China, dado os volumes extraordinários de EPI’s que estão a ser exportados para todo o mundo.

Na China, a Rangel fez a coordenação, receção e consolidação das mercadorias em armazém, gestão documental, despacho aduaneiro na exportação, seguro, fretamento do avião e supervisão do seu carregamento na origem até à sua chegada ao Porto.

Já no Aeroporto do Porto geriu-se a descarga e desalfandegamento e numa operação expresso, procedeu-se ao carregamento e entrega da mercadoria na casa do cliente em menos de 10 horas, utilizando para o efeito 12 camiões TIR.

Para este cliente, é o terceiro voo dedicado China - Portugal que a Rangel operacionaliza, tendo o primeiro chegado a Portugal a 27 de março, com a 1ª carga de material médico pós pandemia, e o segundo a 21 de abril.

Num momento em que os constrangimentos logísticos são muitos, a Rangel sublinha o orgulho nas suas equipas que, com o seu know-how e dispondo de soluções logísticas integradas, conseguiram fazer chegar ao seu destino esta mercadoria imprescindível à atual situação em que vivemos em Portugal.