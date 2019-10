Rajada máxima registada pelo IPMA foi de 163 km/h no Corvo

A maior rajada de vento registada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na passagem do furacão “Lorenzo” pelos Açores foi de 163 quilómetros/hora, na ilha do Corvo, indicou hoje fonte do instituto à agência Lusa.

A rajada em causa, precisou a fonte, foi registada às 08h25 locais, menos uma hora do que em Portugal continental.

A estação meteorológica que detectou a rajada situa-se no aeroporto do Corvo, mas o IPMA assinala que, especialmente nas zonas mais altas das ilhas, é possível que tenha havido já rajadas de maior velocidade não detectadas, pela ausência de equipamentos.

O número de ocorrências nos Açores devido ao furacão ‘Lorenzo’ aumentou para 82, estando 41 resolvidas e 41 em curso, segundo uma nota divulgada pelo Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros do arquipélago.

“Destas 82 ocorrências, 30 foram registadas na ilha do Faial, 16 na ilha das Flores, 12 na ilha de São Jorge, quatro na ilha Terceira, 13 na ilha do Pico, duas no Corvo e três na Graciosa, estando relacionadas, sobretudo, com obstruções de vias, danos em habitações, quedas de árvores e inundações e galgamentos costeiros”, avançou a Protecção Civil açoriana.