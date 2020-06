A queda de uma torre de telecomunicações em Alcabideche, concelho de Cascais, provocou hoje, além de dois feridos graves, danos num edifício, num veículo ligeiro e numa casa, mas “não há desalojados”, segundo fonte dos bombeiros.

“Temos danos, obviamente, na estrutura da torre, na casa onde a torre estava assente e ainda num veículo ligeiro que estava estacionado, e eventualmente no portão da casa do outro lado, porque a torre conseguiu acertar num caminho que faz a passagem para uma propriedade”, disse à Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários de Alcabideche, no distrito de Lisboa.

Os principais danos são no edifício sobre o qual a torre de telecomunicações estava assente, “um edifício com altura de dois pisos”, construído há muitos anos e que já foi usado pela antiga empresa portuguesa de telecomunicações Telefones de Lisboa e Porto (TLP), referiu fonte dos bombeiros.

Sem se saber ainda as causas para a queda da estrutura, os Bombeiros Voluntários de Alcabideche indicaram que “a torre da antena entrou num caminho que divide duas propriedades”, mas “não há desalojados”.

No local da ocorrência, Manuel Luís Jerónimo, da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), adiantou que “os trabalhadores estavam a encetar trabalhos numa antena de grande dimensão” e que a plataforma sobre a qual estava assente cedeu.

“Só precisamos de tentar perceber o que se passou enquanto os trabalhadores da empresa estavam a encetar trabalhos”, afirmou Manuel Luís Jerónimo.

Os dois trabalhadores feridos após a queda desta torre de telecomunicações em Alcabideche encontram-se em “estado muito grave”, disse fonte dos bombeiros, indicando que foram transportados para unidades hospitalares em Lisboa.

A fonte explicou que “um dos trabalhadores ficou debaixo da torre e outro na lateral”, e que foram retirados com o apoio de equipamento para elevar a estrutura.

No momento da queda, “os dois trabalhadores estavam em cima da torre, com altura aproximadamente de 35 a 40 metros”, indicou a mesma fonte.

Há ainda registo de um terceiro elemento que teve de receber apoio psicológico, por se encontrar em “estado de choque”, adiantou a fonte dos Bombeiros Voluntários de Alcabideche, referindo que não há conhecimento de mais trabalhadores a operar nesta torre de telecomunicações.

Segundo os bombeiros, um dos dois feridos, um homem de 24 anos, foi transportado para o Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, e o outro, um homem na casa dos 30 anos - que sofreu uma paragem cardiorrespiratória, situação convertida no local - foi transportado para o Hospital Santa Maria, na mesma cidade.

De acordo com informação da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, a ocorrência de “queda de estruturas temporárias ou móveis” ocorreu pelas 10h40, mobilizando 19 operacionais de socorro e oito meios terrestres.

A Lusa questionou a Câmara Municipal de Cascais sobre a ocorrência, mas a autarquia disse que “essas informações devem ser dadas pela empresa responsável pelos trabalhos de obra”.