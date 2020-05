PS questiona universidades e politécnicos sobre medidas para garantir igualdade a estudantes insulares

O PS questionou as universidades e os politécnicos sobre que medidas estão a tomar para assegurar que os alunos da Madeira e dos Açores que estudam no continente possam realizar as suas avaliações on-line ou nos espaços físicos das instituições insulares.

Em dois requerimentos entregues na Assembleia da República e dirigidos ao Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) e ao Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP), o Grupo Parlamentar do PS confronta as duas entidades com os constrangimentos de mobilidade que os estudantes das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira enfrentam, devido à covid-19, e com a necessidade de serem criadas alternativas que lhes assegure “igualdade de oportunidades”.

“Os estudantes insulares confrontam-se neste momento com difíceis constrangimentos à sua mobilidade, motivados pela redução dos fluxos aéreos e pelos valores que lhe estão associados. Consideramos fundamental assegurar a igualdade de oportunidades entre os estudantes insulares e todos os outros, garantindo condições para que todos possam concluir o ano lectivo”, defendem os socialistas.

Nesse sentido, o PS questiona o CRUP e o CCISP sobre as medidas que as instituições de ensino superior estão a tomar no sentido de permitir que os alunos dos Açores e da Madeira possam realizar as suas avaliações ‘on-line’ ou nos espaços físicos das universidades insulares, evitando a sua deslocação ao continente.

“A Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira aprovou, inclusive, um projecto de resolução que recomenda ao Governo da República a criação de uma plataforma de cooperação e colaboração entre as instituições de ensino superior, assegurando que, excepcionalmente, os alunos madeirenses possam fazer os seus exames de avaliação final na sua área de residência”, recordam os socialistas.

Os socialistas pretendem ainda saber que medidas estão as universidades e os politécnicos a equacionar relativamente ao próximo ano lectivo para os alunos da Madeira e dos Açores que estudam no continente.

O país entrou no dia 03 de maio em situação de calamidade devido à pandemia, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.

Esta nova fase de combate à covid-19 prevê o confinamento obrigatório para pessoas doentes e em vigilância activa, o dever geral de recolhimento domiciliário e o uso obrigatório de máscaras ou viseiras em transportes públicos, serviços de atendimento ao público, escolas e estabelecimentos comerciais.

O Governo aprovou novas medidas que entraram em vigor no dia 18 de maio, entre as quais a retoma das visitas aos utentes dos lares de idosos, a reabertura das creches, aulas presenciais para os 11.º e 12.º anos e a reabertura de algumas lojas de rua, cafés, restaurantes, museus, monumentos e palácios.

O regresso das cerimónias religiosas comunitárias está previsto para 30 de maio e a abertura da época balnear para 06 de junho.