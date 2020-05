Prorrogado prazo de candidaturas à 8.ª edição do Prémio Maria José Nogueira Pinto

Consciente dos desafios que a pandemia da Covid-19 trouxe para o país e para a vida dos portugueses e atenta aos esforços redobrados que as instituições particulares de solidariedade social têm realizado para apoiar as famílias neste novo contexto, a MSD Portugal decidiu prorrogar o prazo de candidaturas à 8.ª edição do Prémio Maria José Nogueira Pinto.

Assim, todas as pessoas, individuais ou colectivas que queiram ver reconhecido o seu trabalho no âmbito da responsabilidade social, em Portugal, poderão candidatar-se, até 15 de Julho, através do site oficial do prémio.

O Prémio Maria José Nogueira Pinto pretende reconhecer projectos inovadores de cariz social e ajudar as instituições a dar continuidade ao seu trabalho junto das comunidades, premiando anualmente, o vencedor com um valor monetário de 10.000€ e atribui um prémio de 1.000€ a cada uma das menções honrosas.

O Júri do Prémio é presidido por Maria de Belém Roseira e constituído por mais seis elementos de reconhecido mérito, idoneidade e reputação: Anacoreta Correia, Clara Carneiro, Isabel Saraiva, Monsenhor Vítor Feytor Pinto, Jaime Nogueira Pinto e Pedro Marques, em representação da MSD Portugal.

O regulamento do Prémio e a ficha de candidatura, estão disponíveis no site.