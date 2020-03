Primeira morte em Ovar por Covid 19

A Câmara Municipal de Ovar anunciou hoje a primeira morte por Covid-19 nesse concelho do distrito de Aveiro em estado declarado de calamidade pública e sujeito a cerca sanitária, com controlo de fronteiras.

O presidente da autarquia, Salvador Malheiro, começou por divulgar na rede social Facebook: “Faleceu hoje no nosso município a primeira vítima mortal do vírus Covid-19”.

Segundo fonte da corporação local de bombeiros, em causa está uma octogenária da freguesia de São João de Ovar que estaria à guarda de um lar de idosos.

Salvador Malheira dirigiu depois à família da falecida os seus pêsames, admitindo que novas vítimas possam surgir nos próximos tempos, tendo em conta que o registo da autarquia já contabiliza mais infectados no concelho do que os estão a ser divulgados pelas autoridades.

O autarca explicou que isso se pode dever a dificuldades de comunicação num período de actividade muito intensa para as entidades da saúde e da Protecção Civil, e declara: “Casos confirmados pela Direcção Geral de Saúde [do Centro] nós temos apenas 37, mas os casos que eu conheço neste momento já são para cima de 50”.

Em Portugal, a Direcção-Geral da Saúde elevou hoje o número de casos confirmados de infecção para 785, mais 143 do que na quarta-feira. As mortes no país são três, assim como o número de doentes recuperados.