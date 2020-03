Presidente do Moreirense oferece 10 ventiladores ao Hospital de Guimarães

O presidente do Moreirense, Vítor Magalhães, ofereceu 10 ventiladores, no valor de cerca de 250 mil euros, ao Hospital Senhora da Oliveira, concelho de Guimarães, disse hoje à Lusa fonte próxima do empresário vimaranense.

De acordo com a mesma fonte, os esforços começaram a ser encetados no final da semana passada, tendo o dirigente desportivo pedido a uma equipa do hospital de Guimarães para lhe fazer um diagnóstico das principais necessidades para o combate à pandemia de Covid-19.

Os 10 ventiladores servirão para apoiar o hospital vimaranense, mas poderão ser usados por outras instituições, caso venha a ser considerado pela equipa hospitalar que são necessários em outros locais.

O valor do investimento por cada ventilador doado varia entre 17 e 25 mil euros, sendo previsível, revelou a mesma fonte, que o presidente do atual oitavo classificado da I Liga portuguesa em futebol, vá gastar cerca de 250 mil euros.

O número de infetados em Portugal pelo novo coronavírus subiu para 642, mais 194 do que os contabilizados na terça-feira, anunciou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS), que deu conta da segunda vítima mortal.

De acordo com o boletim sobre a situação epidemiológica de Covid-19 em Portugal, divulgado hoje às 12:00, desde 01 de janeiro foram registados 5.067 casos suspeitos.

Segundo a DGS, há 351 (eram 323) casos a aguardar resultado laboratorial e três casos recuperados.