Portugal entre os países fortes no Índice de Digitalização

Portugal figura em terceiro lugar no grupo dos países fortes no Índice de Digitalização, apurado pelo Banco Europeu de Investimento (BEI), depois da Eslovénia e Suécia, de acordo com uma pesquisa.

O Índice de Digitalização da Pesquisa de Investimento do Banco Europeu de Investimento (EIBIS, na sigla em inglês), agrupa os países da União Europeia (UE) de acordo com a avaliação das empresas em termos de digitalização: pioneiros, fortes, moderados e modestos.

Segundo os dados do BEI, a taxa de adoção de tecnologias únicas em Portugal está acima da média da UE e dos Estados Unidos (EUA) para a “internet das coisas”, no setor de infraestrutura, e para plataformas, no setor dos serviços.

O estudo conclui que as taxas de adoção digital em Portugal estão acima da média da UE para todos os setores, exceto no da produção e também acima da média dos EUA para os serviços e infraestruturas.

O documento refere ainda que quase 60% das empresas digitais portuguesas relatam ter aumentado o número de funcionários nos últimos três anos, em comparação com 50% das empresas não digitais.

Ao contrário da UE e dos EUA, em Portugal a produtividade média do trabalho não difere entre empresas digitais e não digitais.

No entanto, o salário médio por funcionário é ligeiramente superior nas empresas digitais do que nas não digitais, mas, ainda assim, abaixo da média da UE.

Entre os obstáculos ao investimento relatados pelas empresas digitais, os “regulamentos comerciais e tributação” são o mais apontado, enquanto a “falta de disponibilidade de pessoal” é o mais citado por empresas não digitais.

O BEI elabora este relatório com o objetivo de perceber quais os principais problemas para as empresas quando se trata da adoção de tecnologias digitais.

Em particular, o documento destaca como o acesso à gestão, mão de obra qualificada e o ambiente regulatório afetam a digitalização de empresas europeias e norte-americanas.

Em 2019/2020, a Dinamarca foi a pioneira em digitalização, seguida pelos Países Baixos, República Checa e Finlândia, que estão todos acima dos Estados Unidos, concluiu o BEI.