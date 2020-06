Portugal com mais de 20 mil recuperados da covid-19

Portugal atingiu hoje os 20 mil doentes recuperados da covid-19, mais precisamente são 20.079 que conseguiram vencer a doença provocada pelo novo coronavírus, que nas últimas 24 horas fez mais 11 mortos e outros 366 casos no país. As contas são da Direcção-Geral da Saúde (DGS) e constam do boletim diário desta quarta-feira, que dá conta de que no total foram identificados 33.261 infectados e registados 1.447 óbitos.

Além dos doentes recuperados, que aumentam a cada dia, os doentes internados têm vindo a diminuir, são agora 428, menos quatro do que ontem, e destes, 56 encontram-se em unidades de cuidados intensivos. São menos dois em risco de vida, quando comparado com a informação divulgada na terça-feira.

De desatacar que 335 dos novos casos registados são na Região de Lisboa e Vale do Tejo, onde foram contabilizados também dez dos onze mortos.