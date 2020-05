PortoBay Falésia reabre a 9 de Junho

Depois de alguns meses encerrados devido à pandemia do novo coronavírus, o Grupo PortoBay prepara a reabertura dos hotéis, começando pelo emblemático PortoBay Falésia, em Olhos d´Água, no Algarve. A unidade de 4 estrelas, com acesso directo a uma das mais belas praias do Algarve, a praia da Falésia, está preparada para começar a receber hóspedes a partir de 9 de Junho, e conta já com o certificado Clean & Safe do Turismo de Portugal.

Nesta primeira fase, dirigida ao mercado português, o PortoBay Falésia abre com capacidade reduzida, proporcionando aos hóspedes mais espaço, assegurando que as medidas de higiene e segurança serão cumpridas com rigor.

O hotel pretende oferecer excelência a quem procura um local para relaxar durante o mês de Junho.

Segurança de hóspedes e clientes é uma prioridade

O Grupo PortoBay mantém como “total prioridade” a segurança o bem-estar dos seus hóspedes e colaboradores, através de altos padrões de higiene e limpeza nos hotéis e restaurantes que têm sido amplamente reconhecidos.

Em 2019, o GRI (Global Reputation Index, Review Pro) do PortoBay Hotels & Resorts foi de 92%, resultado de 12.843 avaliações. Entre os vários itens, a Limpeza e Higiene teve o mais elevado índice, 95%”, explica António Trindade, presidente de PortoBay Hotels & Resorts.

Face à actual pandemia, o Grupo português, com sede na ilha da Madeira, e detentor de 12 hotéis em Portugal, foi mais longe e criou um comité interno responsável pela implementação, certificação, formação e auditoria do plano de acções consideradas fundamentais para a reabertura dos hotéis, iIntegrando as recomendações da OMS e das autoridades de saúde nacionais.

Já com o certificado Clean & Safe do Turismo de Portugal, o PortoBay desenvolveu o protocolo de higiene e segurança ‘Together We Care’ que combina rigor com aquela que é a principal missão do Grupo: proporcionar uma experiência memorável aos seus hóspedes.

Com acesso directo à praia da Falésia, restaurantes com esplanadas, piscina exterior e interior, amplo espaço de solário, miradouros e espaços verdes abundantes com vistas encantadoras para as falésias avermelhadas daquela que é uma das mais aclamadas praias do Algarve, o PortoBay Falésia espera captar a atenção do mercado nacional.

Para estadas entre 9 e 30 de Junho, o hotel apresenta-se com um preço especial. Um quarto duplo com pequeno-almoço incluído e oferta de upgrade para categoria superior, é de 139,00€ por dia.

O Grupo PortoBay encontra-se a analisar as especificidades de cada destino onde se encontra e prepara-se para anunciar em breve as próximas reaberturas, que deverão arrancar com os hotéis PortoBay Liberdade, em Lisboa, e PortoBay Flores, no Porto, a 1 de Julho.

Sobre PORTOBAY HOTELS & RESORTS

O grupo PortoBay é responsável por 15 unidades hoteleiras: 12 em Portugal (7 na ilha da Madeira, 1 no Algarve, 2 em Lisboa e 2 no Porto) e 3 unidades no Brasil (Rio de Janeiro, Búzios e São Paulo). Tem cerca de 3350 camas nos segmentos de 4 e 5 estrelas em ambiente urbano e de resort. Com sede na ilha da Madeira, PortoBay Hotels & Resorts é o grupo português mais premiado internacionalmente e com uma elevada taxa de fidelização e reconhecimento por parte dos hóspedes.