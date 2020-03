PJ detém suspeito de homicídio qualificado na forma tentada e ameaça agravada em Esposende

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, procedeu ontem à detenção, fora de flagrante delito, de um homem de 53 anos de idade, suspeito da prática de crimes de homicídio qualificado na forma tentada e ameaça agravada.

Os crimes de homicídio qualificado na forma tentada ocorreram cerca das 22,00 horas de sábado passado, no interior de uma habitação, sita numa freguesia do concelho de Esposende.

As quatro vítimas são familiares do arguido. Após uma altercação familiar, o arguido abriu as bocas de um fogão a gás e pôs-se em fuga para o exterior. Foi uma das vítimas quem se apercebeu do forte cheiro a gás e impediu a consumação dos intentos do arguido, seu pai.

O autor, 15 dias antes destes factos, e por duas vezes, utilizou armas brancas para produzir ameaças de morte contra os mesmos familiares.

O detido vai ser hoje presente às autoridades judiciárias competentes no Tribunal de Guimarães, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coacção.