“Covid-19: O pico em Portugal já pode ter passado”. O tema avançado pelo Público é um dos assuntos que marca a imprensa nacional desta quarta-feira, dia 8 de Abril. Segundo o jornal nacional, a conclusão é sustentada por matemáticos e epidemiologistas, mas a DGS também já o terá admitido em reunião.

No entanto, ainda “não é hora de relaxar”, sublinha o matutino, que destaca ainda a “pandemia vista pelos adolescentes”:

No dia em que António Costa recebe os partidos a propósito das perspectivas de reabertura do ano escolar, o Correio da Manhã revela que os “peritos [estão] contra reabertura do secundário”. “Especialistas de saúde preferem regresso às aulas em maio de crianças até 12 anos”, escreve o periódico.

“Prisão preventiva para infectados que violem quarentena” é a manchete do Jornal de Notícias. “Crime de propagação de doença tem pena de até 8 anos”, realça o JN.

Já o Diário de Notícias destaca “o drama dos centros de estudo, pequenos colégios e ATL”, “fechados e sem soluções”, outra das consequências da pandemia.

Nos desportivos, o destaque vai para o “Plano de Vieira”. Segundo o jornal Record, Luís Filipe Vieira e a restante direcção do Benfica já pensam na próxima temporada e planeiam a realização de alguns cortes, a começar pelas transferências.

Os encarnados estão de “Férias Contra a Crise”, assim como o Braga e o Sporting, avança por seu turno A Bola.

Para ler no Record uma entrevista do guarda-redes do FC Porto, Agustin Marchesín.