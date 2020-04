Pessoas com diabetes dispõem de nova linha de apoio permanente

As pessoas com diabetes passaram a dispor, desde o dia 1 de Abril, de uma linha de informação para esclarecer todas as dúvidas sobre a Covid-19. Através do número 300 003 800, que funciona todos os dias, entre as 8h e as 22 horas, é agora possível obter informação de médicos especialistas sobre a diabetes no contexto desta pandemia.

A medida pertence à Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo, o Núcleo de Diabetes Mellitus da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna e a Sociedade Portuguesa de Diabetologia, com o apoio da Lilly, que decidiram criar esta linha, independentemente daquelas que os serviços de saúde públicos e privados já disponibilizam. Surge agora para responder às muitas dúvidas que têm surgido às pessoas com diabetes.

Etas entidades alertam, através de comunicado, que a diabetes mellitus atinge 13,6% da população portuguesa, na sua maioria com mais de 80 anos e que 20% das pessoas infectadas pelo novo coronavírus têm diabetes, número que sobe para 22% quando se trata de internados em cuidados intensivos.

Por outro lado, a diabetes descompensada pode diminuir as defesas do organismo e proporcionar o desenvolvimento facilitado de infecções.

Factores que deve ter em conta se pertence a este grupo populacional de risco que sofre de diabetes.